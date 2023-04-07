Прячут технику, а госпитали переполнены, – Гуменюк о движении врага на юге

Ни на одном клочке временно оккупированной территории Украины россиянам не бывает спокойно. Удачная работа по уничтожению их складов с боеприпасами и техникой, заставляет окупантов двигать технику и личный состав в надежде, что "хлопок" может их обойти.

Об этом 24 Каналу сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что подобные панические настроения россиян наблюдались и перед их уходом с правого берега Херсона.

Смотрите также В Черное море вернулся вражеский ракетоноситель: в ОК "Юг" оценили угрозу

Гуменюк рассказала, что россияне сейчас на юге пытаются маневрировать силами и средствами, потому что понимают, что в результате боевой работы украинской обороны они теряют технику и боеприпасы.

Они пытаются перемещать, менять дислокацию подразделений, поскольку уже переполнены лечебные учреждения ранеными, в том числе и на Херсонском направлении, на временно оккупированном левобережье,

– сообщила спикер.

К тому же на левом берегу Херсонщины оккупанты перепрофилировали государственные учреждения под военные госпитали.

Враг боится все больше

На левобережье оккупанты максимально пытаются скрыть свою технику, даже ужимая право гражданского населения свободно передвигаться, заметила представитель ОК "Юг". Там продляют комендантский час, ограничивают возможности людей выходить из собственных домов.

Эту практику враг перетащил с собой с правого берега, когда чувствовал, что активность украинских сил обороны повышается.

– резюмировала Гуменюк.

В ОК "Юг" сообщили оперативную обстановку на 7 апреля: смотреть видео

Последние новости из Херсона