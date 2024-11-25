Враг неожиданно совершил высадку через реку Оскол на Харьковщине, – DeepState
Российские войска совершили высадку на лодках через реку Оскол, что на Харьковщине. Произошло это южнее села Новомлинск Купянского района.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Ранее в Генштабе ВСУ также сообщили, что россияне совершили атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.
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Оккупанты пересекли реку Оскол на Харьковщине
В DeepState рассказали, что 24 ноября враг совершил "довольно неожиданную операцию" на Харьковщине. Россияне из поселка Двуречное на лодках переплыли реку Оскол и закрепились на западном берегу.
Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад,
– объяснили аналитики.
По словам DeepState, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня. Поэтому жителям Двуречанской и Купянской громад Харьковщины напомнили о важности об эвакуации.
Где находится Новомлинск на Харьковщине: показываем на карте
К слову, ночью 25 ноября также стало известно, что российские войска оккупировали села Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области. К тому же враг продвинулся возле Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.