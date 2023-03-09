Но кажется, самих захватчиков это отнюдь не смущает, соответствующее видео, где они пытаются обуздать огонь в БМП, они обнародовали в соцсетях сами же. 24 Канал.
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На видео видно, как внутри одной из российских БМП загорается пожар, и кафиров не остается ничего другого, как засыпать огонь обычной землей.
Очевидно, именно так и работает система автоматического пожаротушения в БМП.
Как гасили возгорание БМП оккупанты: видео
При этом у окупантов не нашлось ни лопаты, ни ведра, поэтому песок пришлось передавать друг другу из рук в руки.
Удалось ли россиянам справиться с пожаром таким креативным способом – неизвестно.
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Сколько бронетехники потеряла Россия в войне против Украины
- С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили ориентировочно 3441 российский танк и ориентировочно 6736 БМП и многое другое техники врага.
- По данным британской разведки, государство-агрессорка опрокидывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50. Россия делает это для того, чтобы хоть как-то компенсировать колоссальные потери.
- Кстати, попытку окупантов штурмовать Угледар называют крупнейшим танковым сражением этой войны и величайшим поражением россиян. По данным западных аналитиков, оккупанты потеряли во время наступления новую бронированную технику.
- Поля у Угледара буквально усеянные корпусами уничтоженной бронетехники россиян : взорваны на минах, поражены артиллерией и уничтожены противотанковыми ракетами.