Но кажется, самих захватчиков это отнюдь не смущает, соответствующее видео, где они пытаются обуздать огонь в БМП, они обнародовали в соцсетях сами же. 24 Канал.

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На видео видно, как внутри одной из российских БМП загорается пожар, и кафиров не остается ничего другого, как засыпать огонь обычной землей.

Очевидно, именно так и работает система автоматического пожаротушения в БМП.

Как гасили возгорание БМП оккупанты: видео

При этом у окупантов не нашлось ни лопаты, ни ведра, поэтому песок пришлось передавать друг другу из рук в руки.

Удалось ли россиянам справиться с пожаром таким креативным способом – неизвестно.

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