В Москве идут дискуссии, как сделать для мира более "прозрачной" аннексию украинских территорий

россияне собрались забрать себе захваченные территории и уже готовят так называемые "референдумы". Впрочем, давление цивилизованного мира слишком велико, поэтому враг рассуждает, как его не усилить.

российские оккупанты мечтают об удержании контроля над оккупированными территориями. Пока продолжаются активные боевые действия, они проводят мероприятия по их последующей аннексии.

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Какие планы россиян относительно оккупированных территорий

Глава российского мид сергей лавров сообщил о "географических задачах" оккупантов в войне против Украины. Как рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, россияне собрались присоединять временно оккупированные территории и активно ведут подготовку к этому процессу.

По его словам, сейчас основным направлением работы по аннексии украинских территорий является Херсонская и часть Запорожской областей. Кроме того, враг уже отчитался о захвате Луганской области, что не совсем соответствует действительности, но изо всех сил пытается продвинуться к административным границам Донецкой области. Оккупанты очень мечтают объявить о завершении операции по "очищению Донбасса" в его административных пределах.

Кроме того, россияне активно готовят оправдание аннексии украинских территорий для международного сообщества. Они понимают, что создание новых псевдореспублик вряд ли приведет их к желаемому результату, о чем свидетельствует заявление лаврова и других чиновников врага.

В москве идут активные дискуссии, как сделать этот процесс "прозрачным" для международного сообщества. Один из элементов – выдача российских паспортов. Здесь они сразу выдают паспорта после написания заявления. Также ведется активная работа по подготовке псевдореферендума,

– рассказал Скибицкий.

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