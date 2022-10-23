Оккупанты готовят провокацию в центре Мелитополя, – мэр

Ни для кого не секрет, что оккупанты используют гражданское население как "живое мясо". Мэр Мелитополя сообщил, что россияне свозят в центр города людей, чтобы совершить провокацию.

Захватчики продолжают терроризировать мирное население временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что 23 октября оккупанты готовят провокацию прямо в центре населенного пункта.

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Что планируют россияне в Мелитополе

Федоров начал с того, что 23 октября – это знаковая дата для жителей города, поскольку в 1943 году в этот день украинская армия освободила Мелитополь от фашистских захватчиков. Однако в этом году опасно выходить на улицы населённого пункта.

Каждый год в эту дату мы чтили наших ветеранов, но в этом году россияне пытаются совершить провокацию в городе. В 16:00 они на Центральной площади города собирают массовку, чтобы потом устроить задуманное,

– сказал Иван Федоров.

Мэр убежден, что после вероятной провокации оккупанты попытаются обвинить в совершенном преступлении украинскую сторону. Надо не дать им это сделать.

Кроме того, он отметил, что гражданское население для Украины является приоритетом. Поэтому никогда наше государство не создавало опасных условий для своих граждан.

В Мелитополе ждут ВСУ

Жителям временно оккупированных населенных пунктов, в частности Мелитополя, нужно избегать мест скопления людей и ни в коем случае не подходить к российским военным, вражеской технике, а тем более участвовать в сомнительных мероприятиях оккупантов.

Ранее Иван Федоров приглашал украинских военных в город, намекая, что там их могут "угостить черешней". Именно эта ягода является символом населенного пункта и прямо ассоциируется с ним.

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Деоккупация Мелитополя – очень важна, потому что захватчики совершают зверства и незаконные действия на этих территориях. В частности, они не хотят пропускать автомобили с гражданскими людьми на безопасные территории и просто похищают детей.

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