Россияне планируют возобновить наступление на Славянск – ведут штурмовые действия

Российские оккупанты систематически обстреливают украинских военных на Славянском направлении. Все потому, что враг пытается возобновить наступление.

Ситуация на Славянском направлении

По состоянию на 6 часов утра 22 июня вражеские войска ведут штурмовые действия. Вооруженные Силы Украины противостоят их нашествию.

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На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск.

– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Осиновка, Курулька, Ивановка и Адамовка.

Что происходит на фронте

На харьковском направлении россияне вели воздушную разведку, чтобы обнаружить места дислокации наших военных. Они обстреляли позиции ВСУ возле Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, под огонь ствольной и реактивной артиллерии попала гражданская инфраструктура Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

В направлении Северодонецка оккупанты пытаются блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. Боевые действия за временный областной центр Луганской области продолжаются.

Чтобы усилиться, россияне перегруппировали свои войска в Бахмутском направлении.

Украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС. Кроме того, они остановили войско захватчиков возле Молодежного и Катериновки. оккупанты были вынуждены отойти.

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Последние новости о войне в Украине

В Черном море россияне держат 5 ракетных кораблей, 3 больших десантных судна и подлодку. В общей сложности на них размещены 44 ракеты.

В американском Институте изучения войны заявили, что российская армия движется на Лисичанск. Там оккупанты могут попытаться повторить то, что произошло в Мариуполе.

Российские оккупанты нанесли значительные разрушения Югу Украины из-за обстрелов 21 июня. В частности, они уничтожили порты в Одесской и Николаевской областях, строения предприятий, автомобили, жилые дома и электрические сети.

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В приграничных районах Брянской и Курской областей России оккупанты содержат до 3 батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Так враг пытается демонстрировать свое присутствие.