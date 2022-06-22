Россияне планируют возобновить наступление на Славянск – ведут штурмовые действия

22 июня 2022 , 07:29
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты систематически обстреливают украинских военных на Славянском направлении. Все потому, что враг пытается возобновить наступление.

Ситуация на Славянском направлении

По состоянию на 6 часов утра 22 июня вражеские войска ведут штурмовые действия. Вооруженные Силы Украины противостоят их нашествию.

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На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск.
– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Осиновка, Курулька, Ивановка и Адамовка.

Что происходит на фронте

  • На харьковском направлении россияне вели воздушную разведку, чтобы обнаружить места дислокации наших военных. Они обстреляли позиции ВСУ возле Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, под огонь ствольной и реактивной артиллерии попала гражданская инфраструктура Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.
  • В направлении Северодонецка оккупанты пытаются блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново. Боевые действия за временный областной центр Луганской области продолжаются.
  • Чтобы усилиться, россияне перегруппировали свои войска в Бахмутском направлении.
  • Украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Углегорской ТЭС. Кроме того, они остановили войско захватчиков возле Молодежного и Катериновки. оккупанты были вынуждены отойти.

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Обратите внимание! В приграничных районах Брянской и Курской областей России оккупанты содержат до 3 батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Так враг пытается демонстрировать свое присутствие.

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Автор: Софія Мінджоса