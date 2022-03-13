Россияне планируют взорвать десант в Одессе, – Данилов

Оккупанты намерены взорвать десант в Одессе и области. Однако украинские военные ждут их – дадут мощный отпор.

В регионе Черного моря они планировали это еще 3 – 4 дня назад. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кстати СБУ задержала предателей Украины в Харькове, Одессе и Северодонецке

Почему орки свернули

По словам Данилова, была погода, они вынуждены были уйти в Севастополь. Теперь орки возвращаются.

У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут,

– предупредил чиновник.

"Легкой прогулки" не получится

Однако у россиян не получится легкой прогулки по Одесской области. Оккупанты уже как-то планировали пройти по Крещатику.

Данилов заверил, что ситуация там под контролем. Их там встретят так же, как в Черниговской и Киевской областях.

Важно – Впереди большие бои, но мы уже побеждаем, – офицер ВСУ: