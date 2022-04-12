Россияне планируют взорвать у себя больницы и дома для нагнетания антиукраинской истерии

Руководству России безразличен свой народ. Чтобы склонить людей к войне, они планировали теракты и убийства на собственной территории.

По данным украинской разведки спецслужбы России планируют серию терактов. В частности, они будут взрывать жилые дома, больницы и школы.

Также россияне хотят нанести ракетные удары по Белгороду, или же одному из городов временно оккупированного Крыма.

Начальник Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов убежден, что провальное выполнение плана по мобилизации заставляет путинский режим вводить в действие грязные сценарии. Все для того, чтобы эмоционально всколыхнуть россиян и еще больше настроить против украинцев.

Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов",

– рассказал Буданов.

Российские спецслужбы будут говорить, что так украинцы отомстили за Бучу и Краматорск.

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