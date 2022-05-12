Россияне планируют захватить Херсонщину и продолжают бить по Николаеву: ситуация на Юге
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российское главнокомандование до сих пор пытается взять под свой контроль Николаевщину и Херсонщину. Оккупаты продолжают атаковать гражданские города, боевые действия ведутся также на занятом оккупантами рубеже.
Об этом 12 мая сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".
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Противник продолжает атаковать Николаевщину и Херсонщину
По имеющимся данным, противник готовится к захвату всей Херсонщины под свой контроль. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности, производят подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.
В Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева.
Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население, однако, по данным ОК "Юг", дух николаевцев – несокрушимый.
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Ситуация в Приднестровье
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен не претерпела, поэтому угрозы атаки сохраняются. В самопровозглашённом Приднестровье продолжается режим "особых мер безопасности", связанных с угрозами терактов и провокаций якобы со стороны Украины.
С нашей же стороны граница надежно защищена, силы обороны держат ситуацию под контролем.Кстати, из-за риска нападения россиян со стороны Приднестровья, пограничники Измаильского отряда сообщили о дополнительных ограничениях, которые нужно будет соблюдать.
По словам представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, чтобы предотвратить провокации со стороны Молдовы, Одесская область начала наращивать Силы территориальной обороны. Однако он слабо верит в такой сценарий. По его словам, захватчики провалили попытку мобилизовать местное население, а у местного населения совсем другие интересы.
Враг пытается нагнетать ситуацию на Юге Украины: данные Генштаба
Как сообщили в Генштабе ВСУ, ситуация на Бессарабском направлении остается напряженной. В непризнанном Приднестровье русские войска находятся в полной боевой готовности. Речь идет о подразделениях оперативной группы российских войск, которые дислоцируются в "ПМР".