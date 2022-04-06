Россияне по ночам обстреливают Харьков реактивными системами залпового огня

Российские оккупанты и в дальнейшем разрушают украинский Харьков. Массированные обстрелы города обычно происходят ночью.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ. Оккупанты обстреливают Харьков из разных видов оружия.

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И РСЗО, и минометы

Захватчики бомбят город преимущественно ночью. Используют как минометы, так и реактивные системы залпового огня.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты совершают обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов,

– говорится в сообщении от Генштаба.

Напомним, Харьковская ОВА рекомендует жителям городов Барвенково и Лозовая эвакуироваться из-за угрозы российских обстрелов. В Минобороны также сообщили, что сейчас Россия сконцентрирует основной удар на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

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