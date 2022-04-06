Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ. Окупанти обстрілюють Харків з різних видів зброї.

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І РСЗВ, і міномети

Загарбники бомблять місто переважно вночі. Використовують як міномети, так і реактивні системи залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів, – йдеться у дописі від Генштабу.

Нагадаємо, Харківська ОВА рекомендує мешканцям міст Барвінкове та Лозова евакуюватися через загрозу російських обстрілів. У Міноборони також повідомили, що зараз Росія сконцентрує основний удар на Харківщину, Донеччину та Луганщину.

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