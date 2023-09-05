Оккупанты расстреляли своих товарищей под действием наркотиков, – перехват ГУР

Появился новый перехват разговора оккупанта, который рассказал, как обстрелял своих товарищей. Также он пожаловался на огромные потери так называемой "второй армии мира".

В то же время российский террорист считает, что якобы для "победы" в войне их армии нужно мобилизовать еще 600 тысяч мужчин. Однако это только фантазии оккупанта.

Обратите внимание "ВСУ повторно высадились в Крыму": в ГУР показали перехват с паникой оккупантов

Оккупанты убивают своих же товарищей

В обнародованном разговоре можно услышать признание оккупанта, который обстрелял своих же товарищей из пулемета. Это произошло после употребления наркотиков.

Ну мы, как курнули здесь немножко, нах*й, с базы вдвоем, нах*й. У нас там "беха" вспыхнула, БК сорвался, х*ли. Мы оба них*я, как дали из пулемета по своим же,

– сказал захватчик.

Также он пожаловался на большие потери российской армии.

"Народу, видишь, не хватает, подводят, *бать, х*ли, "300-тих" дох*я, *бать", – подчеркнул российский солдат.

По словам оккупанта, 3 тысячи солдат, приехавших из Бурятии, были уничтожены. Он считает, что для "победы" так называемой "второй армии мира" нужно мобилизовать еще 600 тысяч россиян.

Кто-то говорит, нах*й, сколько он сказал, нах*й, людей 600 тысяч надо набрать? Представь, 600 тысяч – это вообще дох*я. Здесь 3 тысячи в Бурятии почистили, всех зачистили,

– добавил террорист.

Перехват разговора российского оккупанта: смотрите видео

Оккупанты признали, что казнят украинских пленных после допросов

Напомним, что ранее в перехваченном разговоре оккупант признал, что россияне убивают украинских военнопленных. Такие убийства совершаются зверским способом – пленным перерезают горло. СБУ уже установила личность захватчика, который рассказал о зверствах.

Оккупант в подробностях рассказал, как перерезал человеку горло. И уточнил, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.