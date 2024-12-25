Всего 7 километров осталось россиянам до Днепропетровской области, – DeepState

Ситуация на фронте остается сложной. Россияне продвигаются, им остались считанные километры до рубежей Днепропетровской области.

Россияне вплотную подошли к Днепропетровской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Враг продвигается

Россиянам осталось 7 километров до выхода на Днепропетровщину. Они могут выйти на рубеж Днепропетровской области с Покровского направления, а именно с Успеновки.

Интересно! Украина 25 декабря отмечает Рождество, а символом этого праздника стала песня "Щедрик", мелодию к которой создал Николай Леонтович. Одну из версий мелодии он написал в Покровске, который сейчас является прифронтовым.

Россияне подошли к Днепропетровщине: смотрите карту

Ситуация на фронте остается сложной. Враг сосредоточил свои усилия на захвате Донецкой области. Кроме этого, активные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, была информация об окружении украинской армии в районе Макаровки на Времовском направлении, однако ее опровергли.