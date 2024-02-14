Россияне что-то ищут в Черном море: после взрывов в Крыму в воздух подняли вертолеты
Источник:"Крымский ветер"
Во временно оккупированном Крыму неспокойно. В частности, там снова прогремели взрывы и под ударом мог оказаться очередной вражеский корабль.
После того, как 14 февраля в Крыму прогремели взрывы, россияне подняли в воздух несколько единиц авиации. Вероятно, они что-то разыскивают в Черном море.
Смотрите также Более 1000 оккупантов, 66 артсистем и десятки другой техники: огромные потери врага на 14 февраля
За морским боем наблюдают США
Известно, что два вертолета Ми-8 летают низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно. Кроме этого, заметили также противолодочный вертолет Ка-27 над морем в районе Фороса.
Похоже, началась поисково-спасательная операция,
– говорится в сообщении.
Над Черным морем слышен гул самолетов.
Россияне что-то ищут в Черном море: смотрите видео
За тем, что происходит у берегов Крыма, наблюдает американский БпЛА-разведчик.
По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку над Черным морем на расстоянии 100 – 120 километров от берегов Крыма.
Задача такого БПЛА – осмотр районов ПВО и сбор данных. С начала полномасштабной войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.
Мог затонуть корабль
- Местные телеграм-каналы предполагают, что под ударом 14 февраля могло оказаться российское судно. В сети также публикуют кадры, на которых видно какое-то судно и дым возле него.
- Сначала в акватории Черного моря раздались взрывы, а затем – в небо поднялся столб дыма. Местные телеграмм-каналы предполагают, что мог затонуть российский корабль, ведь звуков пусков ракет, которые могли бы объяснить дым в море, не было слышно.
- Пока неизвестно, что произошло во временно оккупированном Крыму. Официальных сообщений от российских властей не было.