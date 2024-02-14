Россияне что-то ищут в Черном море: после взрывов в Крыму в воздух подняли вертолеты

Во временно оккупированном Крыму неспокойно. В частности, там снова прогремели взрывы и под ударом мог оказаться очередной вражеский корабль.

После того, как 14 февраля в Крыму прогремели взрывы, россияне подняли в воздух несколько единиц авиации. Вероятно, они что-то разыскивают в Черном море.

Смотрите также Более 1000 оккупантов, 66 артсистем и десятки другой техники: огромные потери врага на 14 февраля

За морским боем наблюдают США

Известно, что два вертолета Ми-8 летают низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно. Кроме этого, заметили также противолодочный вертолет Ка-27 над морем в районе Фороса.

Похоже, началась поисково-спасательная операция,

– говорится в сообщении.

Над Черным морем слышен гул самолетов.

Россияне что-то ищут в Черном море: смотрите видео

За тем, что происходит у берегов Крыма, наблюдает американский БпЛА-разведчик.

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведку над Черным морем на расстоянии 100 – 120 километров от берегов Крыма.

Задача такого БПЛА – осмотр районов ПВО и сбор данных. С начала полномасштабной войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.

Мог затонуть корабль