Российские оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра, – "Атеш"

В дельте Днепра российские войска массово и хаотично используют безэкипажные катера "Сириус-82". Это все чаще приводит к самоподрывам самих оккупантов.

Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Что происходит в дельте Днепра?

Катера "Сириус-82" россияне используют для дистанционного минирования речных путей якорными минами и для попыток атаковать украинские плавсредства.

Однако на практике оккупанты регулярно заходят в уже заминированные ими же районы и несут потери от собственного оружия.

С начала 2026 года агенты "Атеш" зафиксировали несколько случаев подрывов в подразделениях, привлеченных в речных операциях. Дистанционное минирование проводится без нормальной координации, актуальных карточек минных полей и системного учета выставленных заграждений,

– говорится в заметке.

Отмечается, что попытки компенсировать провалы на воде так называемыми "технологическими решениями" только ярче демонстрируют общий беспорядок в управлении войсками.

По словам представителей "Атеш", дельта Днепра постепенно превращается для оккупантов в смертельную ловушку, где главную угрозу представляют не только Силы обороны Украины, но и собственные командиры.

Враг продолжает нести потери