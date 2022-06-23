Россияне подтягивают последние резервы, мы остановим их, – Гайдай о боях в Луганской области

Российские оккупанты продолжают накапливать силы на Востоке Украины. Именно поэтому украинские власти рекомендуют местным покинуть опасные населенные пункты.

Об этом 24 каналу сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины следят за всеми передвижениями врага, поэтому какого-нибудь неприятного "сюрприза" для наших защитников не будет.

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Россияне подтягивают последние резервы

По словам главы Луганской области, нужно понимать, что у российских захватчиков есть значительное преимущество в артиллерии, тяжелой технике и личном составе. Именно поэтому, как он подчеркнул, тактика, которую выбрало украинское военное руководство, – правильная.

Действительно, россияне подтягивают последние резервы, в ближайшее время мы остановим их,

– заявил Гайдай.

Никто ничего не оставляет просто так

Он отметил, что сейчас есть возможность тихо вывозить гражданских с некоторых временно оккупированных Россией территорий Луганской области. По его словам, каждый день удается эвакуировать от 15 до 70 местных жителей.

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"Главное, чтобы люди понимали, что никто ничего не оставляет просто так. Каждый населенный пункт, из которого приходится отходить нашим войскам, россиянам дается очень значительной ценой – большим количеством личного состава и техники", – подчеркнул Гайдай.

Россияне боятся потерь

Вчера, 22 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики отказались от идеи форсирования реки Северский Донец. По его словам, такое решение командования оккупантов приняли из-за возможных больших потерь личного состава и техники.

Также Гайдай отметил, что сейчас основные резервы российских захватчиков в Луганской области бросили на взятие Северодонецка. Кроме того, Тошковки и Золотого.

Гайдай рассказал о боях в Луганской области: смотрите видео



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