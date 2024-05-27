На какое направление россияне подвозят резервы и боеприпасы: военный обзор от Свитана

Россия собирает еще одну группировку войск на северной границе с Украиной. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил новый замысел наступления россиян.

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Планы россиян по фронту

По мнению военного эксперта, скорее всего, будет движение россиян в направлении Богодухов – Ахтырка. Ведь это оптимальный вариант попробовать выйти на трассу, которая идет мимо Богодухова на Сумы и как-то ее перерезать.

Относительно города Сумы – там действительно со стороны Суджа могут начать россияне движение. Там уже скопилось их около 10 тысяч. Туда подвозят резервы и боеприпасы,

– рассказал Роман Свитан.

"Также не стоит забывать направление на Черниговщину со стороны Брянской области Клинцы, Климова. Там расположено 2 серьезных базы и несколько тысяч россиян", – добавил военный эксперт.

Помощь от Испании

Испания планирует предоставить Украине пакет военной помощи на общую сумму 1,129 миллиарда евро. Туда войдут танки Leopard, а также ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot.

По словам Свитана, нам самим надо поступать так, как испанцы. Ведь сейчас они начинают самостоятельное производство ракет к Patriot.

Нам также нужно их начать производить. Ведь это ракеты "расходники". Они дорогие, но тогда, когда идут на продажу. При собственном производстве они значительно дешевле,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что именно поэтому нам очень важно делать так, как Испания, – начать производить хотя бы противобаллистические ракеты.

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