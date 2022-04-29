Россияне похитили британских волонтеров на блокпосту возле Запорожья, – СМИ
Источник:CNN
Российские оккупанты похитили двух британских мужчин, когда они эвакуировали мирных жителей. Граждане Великобритании были волонтерами.
Главный операционный директор британской некоммерческой организации Presidium Network Доминик Бирн заявил, что волонтеры потеряли связь с организацией утром 25 апреля.
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По данным директора Presidium Network, мужчины ехали куда-то к югу от города Запорожье, чтобы помочь организовать эвакуацию гражданского населения из этого района.
Семью, которую двое мужчин пытались эвакуировать из Запорожья, позже схватили и допросили российские солдаты. Они выспрашивали, являются ли добровольцы "британскими шпионами",
– сказал Бирн.
В конце концов семью освободили, и теперь они в безопасности в Польше. Однако местоположение британских волонтеров пока неизвестно.Обратите внимание! С тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, появилось много сообщений о похищении российскими войсками местных мэров, детей, активистов, волонтеров, религиозных деятелей и журналистов.
Какова ситуация в Запорожской области: главное
Россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожской области. Для этого они даже готовы привлечь силы, которые принимали участие в блокаде Мариуполя. Согласно данным Пентагона, часть войск России отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. О прекращении штурма Мариуполя или захвата Мариуполя не говорится – активные бои и бомбардировки города продолжаются, как и раньше.
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