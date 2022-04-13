Россияне похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Курикова

В Херсонской области российские военные похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Львовича Курикова.

О том, что его похитили оккупанты, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Правда, он не сказал, когда россияне забрали Курикова.

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Что известно о Владимире Курикове

Куриков является членом партии "Европейская солидарность" и имеет четкую проукраинскую позицию. Также он был кандидатом в депутаты Херсонского облсовета.

Хлань выразил надежду, что вскоре оккупанты вернут депутата здоровым и невредимым.

К сожалению, нелестная новость – россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича. Это известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета,

– заявил Сергей Хлань.

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