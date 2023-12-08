Провели незаконный "бартер": россияне похитили уникальных животных из "Аскании-Новой"

Россияне прежде всего разворовывают музеи, школы, библиотеки и архивы на ТОТ, а после – похищают животных. Так, российские оккупанты незаконно вывезли краснокнижных животных из оккупированного биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, какой цели хочет достичь враг похищением заповедника. Оккупанты словно провели "бартер" – украинских животных забрали, а привезли из российских зоопарков.

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"Это же было уже"

Похожая ситуация уже случалась, когда оккупанты отступали из Херсона в 2022 году. Тогда россияне похитили знаменитого енота, однако он – далеко не единственное животное, которое враг вывез во время бегства. Оккупанты по приказу российского командования забрали в аннексированный Крым большую часть коллекции зоопарка – от ламы до осла и белок.

По данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, россияне из асканийского зоопарка вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

Все эти виды внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Статус этих животных – "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".

Эта тактика, на мой взгляд, более медийная, потому что они вывезли редкостных животных. Они теперь будут хвастаться наличием этих животных в России. Они условно "избавляют" животных от обстрелов, как россияне любят говорить. Например, как они спасали "Скифское золото", музейные экспонаты и памятники,

– подчеркнула журналистка из Херсона.

Враг завез в "Асканию-Новую" животных из России

По данным Руслана Стрельца, оккупанты распространяют информацию о том, что они совершили "обмен" между украинским биосферным заповедником "Аскания-Нова" и российскими – природным биосферным заповедником "Ростовский" и ассоциацией по сохранению и восстановлению редкостных и исчезающих видов животных "Живая природа степи".

В зоопарк "Аскания-Нова" были завезены антилопы канна, домашние, верблюды двугорбые и один гуанако,

– подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Животные, которых забрали оккупанты, были не просто редкими. На протяжении многих десятилетий с ними работали украинские специалисты и выводили уникальные породы.

Россияне похищают животных с ТОТ