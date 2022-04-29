Россияне похвастались, что "подбили украинский танк": даже не зарисовали свой знак Z

Россияне продолжают придумывать фейки и хвастаться "достижениями", которых на самом деле нет. На днях оккупанты заявили, что "подбили украинский танк", однако это была их техника, они даже не зарисовали символ Z.

Об очередном факапе россиян рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга, передает 24 канал.

К теме Пропагандисты распространили интервью с якобы жительницей Мариуполя: там есть абсурдное несоответствие

По его словам, в пропагандистских телеграм-каналах распространяли видео из интервью российских военных, якобы показывающих "подбитый украинский танк".

Но на видео ясно видно, что этот танк со всех сторон со свастикой – буквой Z, которая является символом российской агрессии против Украины.



Россияне похвастались, что "подбили украинский танк", но там повсюду знаки Z

Смотрите весь брифинг Сергея Лещенко за 28 апреля:



Кстати, российская пропаганда продолжает снимать фейковые видео из Мариуполя. На этот раз они выдали своих же убитых солдат за азовцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно российские воины.