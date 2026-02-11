11 февраля, 20:12
Россияне пока не готовы к энергетическому перемирию: ответом стали новые удары, –Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила согласия россиян относительно энергетического перемирия. Зато "ответом" Москвы стали новые дроновые и ракетные атаки.
Об этом президент сказал во время общения с журналистами.
Готова ли Москва к перемирию?
Во время переговоров в Абу-Даби представители США вновь предложили ввести энергетическое перемирие. Однако Украина до сих пор не получила реакции России.
Наверное, наоборот, надо сказать, мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак,
– добавил глава государства.