Россияне пока не готовы к энергетическому перемирию: ответом стали новые удары, –Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила согласия россиян относительно энергетического перемирия. Зато "ответом" Москвы стали новые дроновые и ракетные атаки.

Об этом президент сказал во время общения с журналистами.

Готова ли Москва к перемирию?

Во время переговоров в Абу-Даби представители США вновь предложили ввести энергетическое перемирие. Однако Украина до сих пор не получила реакции России.

Наверное, наоборот, надо сказать, мы получили ответ в виде дронов и ракетных атак,

– добавил глава государства.