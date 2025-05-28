Россияне пока не придумали ничего нового, – Зеленский об ожиданиях на "меморандум"

Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум". Впрочем, пока они не придумали ничего нового и повторяют свои предыдущие требования.

Об этом в среду, 28 мая, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что сказал Зеленский о "меморандуме"

Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый меморандум, что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока они не придумали ничего нового, и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов,

– заявил украинский президент.

По его словам, Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня, и это то, что необходимо сделать безусловно и как можно скорее. Он выразил благодарность Германии за поддержку в этом.

Напомним, незадолго до этого он заявил, что Украина ожидает "меморандума" от России с предложениями по прекращению огня и дальнейших шагов. После ознакомления с документом, Киев даст четкий ответ.