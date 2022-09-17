Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, россияне пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы реабилитироваться после позорного поражения под Изюмом.
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"Перед оккупантами стоит новая задача взять хоть какие-то 10 километров, захватить хоть какой-то город", – отметил Свитан.
Где пытаются наступать оккупанты
По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска пытаются совершать наступление на Славянск и Краматорск в Донецкой области. Оккупанты наступают со стороны Горловки и Попасной.
У них на пути стоит Бахмут, поэтому россияне пока сражаются в линию обороны от Бахмута в направлении Северска и Соледара. Это те участки фронта, которые сейчас терпят удары,
– рассказал военный эксперт.
Он отметил, что из-за того, что Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр расположены западнее Бахмута, эти прифронтовые населенные пункты подвергаются артиллерийским обстрелам.
"Там сейчас очень опасно, поскольку российская артиллерия достает на расстояние до 30 километров по линии фронта. В этом районе также работает российская авиация", – сказал Свитан.
ВСУ дают отпор врагу
Из-за нового задания от командования российские войска теряют большое количество людей, однако пытаются продвигаться в направлении Бахмута и атакуют наши войска.
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"Однако никаких проблем нет. ВСУ успешно держат оборону. На это направление было доставлено определенное количество снарядов и артиллерии", – сказал Свитан.
По врагу также работают HIMARS, наша авиация и Байрактары. Мы всю эту орду сдерживаем в этом месте,
– добавил военный эксперт.
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Ситуация на фронте: последние новости
- Президент Владимир Зеленский 17 сентября сообщил, что украинские защитники успешно выгнали российских оккупантов из Харьковщины. В частности, им в этом помогла тишина, ведь захватчики получили неприятный сюрприз.
- Сейчас российские войска сосредотачивают усилия на том, чтобы организовать оборону и удержать захваченные территории. При этом противник не отказался от попыток полностью захватить Донецкую область.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские военные уничтожили все переправы через Днепр Херсонской области. Оккупанты в панике ищут пути к отступлению.