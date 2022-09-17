Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, россияне пытаются сделать хоть что-нибудь, чтобы реабилитироваться после позорного поражения под Изюмом.

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"Перед оккупантами стоит новая задача взять хоть какие-то 10 километров, захватить хоть какой-то город", – отметил Свитан.

Где пытаются наступать оккупанты

По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска пытаются совершать наступление на Славянск и Краматорск в Донецкой области. Оккупанты наступают со стороны Горловки и Попасной.

У них на пути стоит Бахмут, поэтому россияне пока сражаются в линию обороны от Бахмута в направлении Северска и Соледара. Это те участки фронта, которые сейчас терпят удары,

– рассказал военный эксперт.

Он отметил, что из-за того, что Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр расположены западнее Бахмута, эти прифронтовые населенные пункты подвергаются артиллерийским обстрелам.

"Там сейчас очень опасно, поскольку российская артиллерия достает на расстояние до 30 километров по линии фронта. В этом районе также работает российская авиация", – сказал Свитан.

ВСУ дают отпор врагу

Из-за нового задания от командования российские войска теряют большое количество людей, однако пытаются продвигаться в направлении Бахмута и атакуют наши войска.

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"Однако никаких проблем нет. ВСУ успешно держат оборону. На это направление было доставлено определенное количество снарядов и артиллерии", – сказал Свитан.

По врагу также работают HIMARS, наша авиация и Байрактары. Мы всю эту орду сдерживаем в этом месте,

– добавил военный эксперт.

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