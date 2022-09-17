Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, росіяни намагаються зробити хоч щось, аби реабілітуватися після ганебної поразки під Ізюмом.

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"Перед окупантами стоїть нове завдання взяти хоча б якісь 10 кілометрів, захопити хоча б якесь місто", – зазначив Світан.

Де намагаються наступати окупанти

За його словами, протягом кількох місяців російські війська намагаються здійснювати наступ на Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. Окупанти наступають з боку Горлівки та Попасної.

У них на шляху стоїть Бахмут, тому росіяни поки б'ються в лінію оборони від Бахмута у напрямку Сіверська та Соледара. Це ті ділянки фронту, які зараз зазнають ударів,

– розповів військовий експерт.

Він зауважив, що через те, що Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Часів Яр розташовані західніше Бахмута, ці прифронтові населені пункти зазнають артилерійських обстрілів.

"Там зараз дуже небезпечно, оскільки російська артилерія дістає на відстань до 30 кілометрів по лінії фронту. У тому районі також працює російська авіація", – сказав Світан.

ЗСУ дають відсіч ворогу

Через нове завдання від командування російські війська втрачають дуже багато людей, однак намагаються просуватися у напрямку Бахмута й атакують наші війська.

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"Однак жодних проблем немає. ЗСУ успішно тримають оборону. На цей напрямок була доправлена певна кількість снарядів та артилерії", – сказав Світан.

По ворогу також працюють HIMARS, наша авіація та "Байрактари". Ми всю цю орду стримуємо в цьому місці,

– додав військовий експерт.

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