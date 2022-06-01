Россияне понимают, что проигрывают уличные бои, поэтому хотят захватывать территории

Сейчас ситуация на фронте сложная, ведь продолжаются ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление, без которого враг быстро продвигался по территории Украины вглубь.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Россияне закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб

Маляр констатировала, что враг сильный и российская армия преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники. Но ВСУ очень мощно уничтожают и кафиров, и технику.

В настоящее время цель россиян – выход на географические границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, они пытаются оцепить украинские войска, чтобы шантажировать и оказывать другое влияние, чтобы иметь преимущество на переговорах,

– объяснила заместитель министра обороны Украины.

В то же время кафиры пытаются не заходить и не начинать бои ночью, хотя это уже происходит в Северодонецке, потому что в уличных боях они проигрывают . Очевидно, что поэтому они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать территории без социальной инфраструктуры. Второй момент – россияне не жалеют ни своих людей, ни техники.

Враг давит на Северодонецк и Лиман

По состоянию на первый день лета украинские военные ликвидировали уже около 30 700 оккупантов. Кроме того, наши воины превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники. Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 200 кафиров.

Российские кафиры сейчас все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а после этого – и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Какая ситуация в Северодонецке

В течение 30 – 31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Как следствие – примерно 50% города находится под контролем оккупантов. По данным Генерального штаба ВСУ, россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк . Сейчас продолжаются бои в городе. Линия фронта проходит через него.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. По данным Генштаба ВСУ, россияне отдельными подразделениями преуспели, затем закрепляются в центре города.

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