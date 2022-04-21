Россияне поняли, что не могут взять "Азовсталь", – Арестович о заявлениях Путина и Шойгу

Российское политическое руководство якобы отдало приказ военным не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, где скрываются мирные люди. Украинская сторона заявляет, что оккупанты не смогли взять металлургический комбинат.

Русские перебросили часть своих войск севернее

Соответствующее заявление на брифинге сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он прокомментировал заявление президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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"Утром Путин и Шойгу провели совещание и публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, а во-вторых – они не будут штурмовать "Азовсталь", потому что не хотят причинять беды и потери среди российского войска, которому бы иначе пришлось вести тяжелые бои на развалинах "Азовстали". Путин "проявил заботу" по поводу российских солдат, чтобы они там не погибали", – сказал Арестович.

Советник главы ОП заявил, что заявления Путина и Шойгу означают, что Россия не может взять "Азовсталь".

Это означает следующее – они не могут взять физически "Азовсталь". Они это поняли и понесли там большие потери. Наши защитники продолжают удерживать ее ("Азовсталь" – 24 канал),

– отметил он.

Арестович добавил, что "отказ" от штурма "Азовстали" также может быть объяснен тем, что россияне бросили часть своих войск к северу.

По его словам, оккупанты это сделали, чтобы усилить свои силы, "которые пытаются выполнить главную политическую задачу – выйти на административные границы Луганской и Донецкой области".

Что известно о ситуации на "Азовстали"

Российские оккупанты, которые уже второй месяц держат Мариуполь в блокаде, взяли город в кольцо. На "Азовстали" в заложниках оказались украинские военные и гражданские. Среди них раненые и убитые.

В последние дни российские военные сбрасывали сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь", в результате чего под завалами оказались люди. Украина настаивает, чтобы Россия позволила вывезти людей.

В четверг, 21 апреля, Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь".

Тема – Брифинг Алексея Арестовича за 21 апреля: смотрите видео