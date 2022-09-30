ВСУ получили шанс отомстить россиянам за Иловайск

ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман – Ямполь: украинцы могут отомстить за Иловайск в многократном размере.

Мышеловка щелкнула

Судя по картам оперативной обстановки российского канала "Рыбарь" (канал российской пропаганды), ВСУ добились полного окружения группировки 20-й армии, сосредоточившей все силы для обороны города Лиман и поселка Ямполь.

Советуем Путин использовал последний способ склонить мир к капитуляции

Российское руководство пыталось удержать любой ценой два важных города Донецкой области – Лиман и Ямполь. Причины, очевидно, политические. Однако остановить наступление ВСУ россиянам не удалось.

Украинские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения окруженных – Кременная – Лиман. И теперь поставки российской группировки перерезаны. Разгром россиян в "котле" стал неизбежен, вопрос только в его масштабах. И очень символично, что это стало очевидно именно в тот день, когда Россия собирается присоединять Донбасс. Путин собирается на словах присоединить то, что он не может удержать силой оружия.

Последний раз в "котел" советская / российская армия попадала в апреле 1945 года во время немецкого контрудара под Бауценом.



Российские пропагандисты сами распространяют карту окружения своих группировок под Лиманом / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

Интересное Тихая оккупация: чем российские уклонисты угрожают принимающим их странам

Шанс на месть

Во время войны, начиная с 2014-го года, и в 2022-м, украинские части неоднократно попадали в оперативное окружение, а однажды попали в "котел" под Иловайском. Тогда окружили примерно 1300 украинских воинов, во время прорыва из "котла" за один день погибли 270 наших воинов.

Теперь у украинцев есть шанс отомстить. В то же время, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет – мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предстоит реализовать.

Выдающиеся успехи ВСУ удивляют, потому что ВС РФ по-прежнему кратно превосходят нашу армию в артиллерии, авиации, бронетехнике, боеприпасах. Чтобы добить врага и не позволить выскочить из ловушки, нужно еще приложить много усилий. Больших потерь в технике и вооружении россиянам уже не избежать, но важно не дать выскочить из "котла" окруженцам.

Стоит внимания Распад российской империи – вопрос времени: что образуется на месте тирана

Почему оккупанты обречены

Полная ликвидация окруженной группировки, кроме информационно-политического эффекта, приведет к дыре в российском фронте и сделает невозможным длительное удерживание оккупантами границы Сватово – Кременная.

В России нет войск, равных украинским защитникам "Азовстали" и морпехам, они не способны долго обороняться в окружении, поэтому россияне в ближайшее время предпримут попытки сбежать, бросив вооружение и подразделения прикрытия, как сбежали ранее из Балаклеи и Изюма.

Актуальное – в России началась паника из-за событий в Лимане: смотрите видео