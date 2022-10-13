Оккупанты попали в дом в Белгороде: эксперт объяснил, почему ракеты не долетели до Украины

В российском Белгороде ракета попала в жилой дом. Это могло стать следствием неудачного запуска ракеты или работы российской ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, обе версии имеют право на существование.

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Почему российская ракета могла не долететь до Харькова.

Согласно одной из версий, оккупанты запускали ракету в направлении Харькова. Однако по определенным причинам она не долетела до цели. В сети начали говорить о "обратном взлете" снаряда.

Такого понятия, как "обратный взлет", не существует. Однако такое может быть из-за заводской нехватки ракеты, которая приводит к ее неуправляемому полету после срабатывания этого бракованного элемента,

– объяснил Жданов.

Могла ли сработать российская ПВО

Однако, как отметил военный эксперт, оккупанты нашли возле поврежденного дома элемент первой ступени ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Это могли быть обломки ракеты, которую россияне пытались сбить. Однако остается открытым вопрос, откуда летела эта ракета, которую пытались сбить или отклонившаяся от основной траектории,

– подчеркнул Жданов.

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Он добавил, что схожий инцидент произошел в июле. Тогда россияне пытались обвинить Украину в том, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Панцирь-С1". Однако таких ракет у Украины даже нет на вооружении.

Однако потом кто-то из местных жителей на своем видеорегистраторе случайно обнаружил зафиксированный пролет этой ракеты. Выяснилось, что ракета прилетела со стороны России,

– отметил военный эксперт.

Олег Жданов рассказал, откуда могла прилететь ракета на Белгород: смотрите видео

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