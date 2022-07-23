Еще один прилет в Харькове: под огнем оккупантов оказался университет Бекетова
Источник:Харьковская облпрокуратура
В ночь на 23 июля жителей Харькова снова ожидали взрывы. И опять пострадала только гражданская инфраструктура.
Оккупанты попали в университет Бекетова в Харькове
Под удар попали жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова. Как подчеркнул глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины.
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По данным следствия, 23 июля около 6.30 российские военные обстреляли Основанский район Харькова. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом. Хозяин получил ранения, а дом разрушился. Волна взрыва повредила соседние дома.
От атаки пострадавшего жилой дом / Фото Харьковской облпрокуратуры
Кроме того, под огнем оккупантов оказался университет в Киевском районе Харькова.
Как отметили в прокуратуре, обнаружены и изъяты обломки и остатки снарядов, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз. Также уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Оккупанты попали в университет Бекетова в Харькове / Фото из телеграма Олега Синегубова
Утренний обстрел Харькова
Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже через минуту жителям сообщили о возможной угрозе – включили сигналы воздушной тревоги. Местные рассказывают, что взрыв еще раз слышали в центре Харькова.
Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.
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