Россияне попали в дамбу водохранилища в Донецкой области: есть большая угроза для населения

25 мая 2023, 20:36
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Источник:

Донецкая ОВА

Оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области. Под угрозой подтопления оказались поселки Галицыновка, Желанне-1 и Желанне-2.

Оккупанты с начала масштабного вторжения обстреливали Карловку, нанося удары именно по плотине. От этих действий пострадают, прежде всего, гражданские.

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Оперативные и спасательные службы Донбасса уже начали действовать по четко определенному алгоритму.

Есть угроза подтопления

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что общины, находящиеся в зоне вероятного подтопления, предупреждены.

При необходимости приступят к эвакуации гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТВ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Кириленко пообещал сообщать детали впоследствии.

Обстрелы Донбасса

  • 24-25 мая россияне продолжали обстреливать Донецкую область. В частности, приготовили по Кураховому из артиллерии и Ураганов – попали на территорию нескольких предприятий.
  • На Горловском направлении 1 человек погиб и 4 дома повреждены в Часовоярской общине.
  • В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 2 дома. В Торецком обществе ранили 1 человека в Нью-Йорке, повреждено 6 домов и инфраструктурный объект.
  • На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Звановке, повреждены еще 6 домов и школа. Были обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.

Автор: Ольга Музика