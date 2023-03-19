Утопили 1,5 миллиона долларов: оккупанты показали "мастер-класс" по приземлению своего "Тайфуна-К"
Источник:"Досье шпиона"
Российские оккупанты в Луганской области решили самостоятельно ликвидировать бронемашину "Тайфун-К". Ее стоимость составляет около 1,5 миллиона долларов.
Водитель бронеавтомобиля не справился с управлением. Поэтому "Тайфун-К" вылетел с моста в канаву.
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Оккупанты ликвидировали редкую российскую технику
Минно-стойкая бронемашина КамАЗ-63968 "Тайфун-К" является довольно редкой в России техникой – таких у страны-террориста до вторжения было 260 единиц. Они могут защищать экипаж и десант от наездов на мины. За время полномасштабной войны враг потерял как минимум 20 "Тайфун-К" - 15 уничтожены, а еще 5 захватили наши воины.
Саму машину не удалось оградить от тупости экипажа. Водитель бронеавтомобиля неудачно зашел в поворот и вылетел с моста,
– говорится в сообщении.
Также в сообщении посмеялись над водителем бронемашины, мол, он умеет "жить на широкую ногу" учитывая стоимость "Тайфун-К".
"Тайфун-К" устал и прилег / Фото "Досье шпиона"
Потери врага в войне
С 24 февраля 2022 года российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на 19 марта 2023 года оккупационные войска потеряли:
- около 164 910 захватчиков;
- 3532 танка;
- 6853 боевых бронированных машин;
- 2568 артиллерийских систем;
- 507 артиллерийских систем;
- 268 средств ПВО;
- 305 самолетов;
- 290 вертолетов;
- 2159 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 907 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5408 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 262 единицы специальной техники.