Россияне попали в энергетический объект Кривого Рога: часть города без света и воды

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог. В результате террористической атаки несколько районов остались без света и воды.

Об этом рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. На место уже выехали специалисты для проведения восстановительных работ.

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Кривой Рог частично остался без света и воды

Вилкул рассказал, что вечером 2 ноября произошло попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога.

Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Утраты уточняются. Начинаем восстановительные работы,

– отметил глава военной администрации.

Напомним, что ночью 20 октября россияне ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Пострадавших, к счастью, не было.

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Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что россияне в последнее время атакуют украинские города в начале недели, однако привязываться к такому графику не надо. Захватчики могут изменить его в любой момент.

"Цинизм состоит в том, что в течение определенного времени после последнего удара враг выжидает и наблюдает за восстановительными работами, и затем пытается снова уничтожать уже даже отремонтированные сети. Определенная сатанистская путинская логика в таких паузах есть", – отметил спикер ГУР.

По его словам, вероятнее всего, оккупанты будут продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры, поэтому вред может быть существенным. Однако общество, партнеры, силы ПВО уже готовятся к этому.

"Зима будет сложной. Но Украина выстоит и победит", – подчеркнул Юсов.

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