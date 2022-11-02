Россияне попали в энергетический объект Кривого Рога: часть города без света и воды
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог. В результате террористической атаки несколько районов остались без света и воды.
Об этом рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. На место уже выехали специалисты для проведения восстановительных работ.
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Кривой Рог частично остался без света и воды
Вилкул рассказал, что вечером 2 ноября произошло попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога.
Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Утраты уточняются. Начинаем восстановительные работы,
– отметил глава военной администрации.
Напомним, что ночью 20 октября россияне ударили по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Пострадавших, к счастью, не было.
В ГУР рассказали о вражеских атаках по объектам критической инфраструктуры
Спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал, что россияне в последнее время атакуют украинские города в начале недели, однако привязываться к такому графику не надо. Захватчики могут изменить его в любой момент.
"Цинизм состоит в том, что в течение определенного времени после последнего удара враг выжидает и наблюдает за восстановительными работами, и затем пытается снова уничтожать уже даже отремонтированные сети. Определенная сатанистская путинская логика в таких паузах есть", – отметил спикер ГУР.
По его словам, вероятнее всего, оккупанты будут продолжать атаковать объекты критической инфраструктуры, поэтому вред может быть существенным. Однако общество, партнеры, силы ПВО уже готовятся к этому.
"Зима будет сложной. Но Украина выстоит и победит", – подчеркнул Юсов.Интересно! Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что, несмотря на существенные повреждения, которые наносят оккупанты объектам энергетической инфраструктуры, "блэкаут" Украине пока не грозит. Ведь энергетическая система пока является абсолютно управляемой, а отключения света – сознательными.
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