Про це розповів очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. На місце вже виїхали фахівці для проведення відновлювальних робіт.

До теми Окупанти всю ніч били по Дніпропетровщині з різної зброї: є серйозні руйнування

Кривий Ріг частково лишився без світла та води

Вілкул розповів, що трапилося влучання дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу.

Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи,

– зазначив голова військової адміністрації.

Варто подивитися – чи продовжить Путін масовані атаки по Україні: відео