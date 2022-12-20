Россияне снова обстреляли объект "Нафтогаза": видео взрыва

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные города Украины. В ночь на 20 декабря захватчики атаковали Харьковскую область.

Этой ночью Россия в очередной раз обстреляла инфраструктуру группы "Нефтегаз". Вражеские ракеты попали в один из наших объектов в Харьковской области.

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На месте загорелся пожар

К счастью, люди не пострадали. Специалисты работают на месте над ликвидацией произошедшего пожара.

В сети распространили видео взрыва

Ущерб оценим позже после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене,

– подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Что известно об обстреле Харьковщины