Оккупанты хотели продвинуться на Курщине, но попали в засаду десантников ВСУ: эпическое видео
- Российские пехотинцы пытались продвинуться на Курщине, но попали в засаду, организованную десантниками ВСУ.
- На видео, опубликованном 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригадой видно, как несколько российских захватчиков подорвались на минах.
На Курщине продолжаются активные боевые действия. На одном из участков российские пехотинцы пытались продвинуться, но попали в засаду.
Ее организовали украинские десантники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.
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Россияне наткнулись на мины
В четверг, 10 апреля, военные опубликовали видео ликвидации нескольких оккупантов.
Российская пехотная группа пыталась продвинуться вперед на Курщине.
Однако вместо прорыва – попала в тщательно подготовленную засаду. Результат – пораженный личный состав и отсутствие шансов на отступление,
– прокомментировали кадры военные.
На видео видно, как несколько российских захватчиков подорвались на минах.
Над этой операцией работали воины 82 ОДШБр.
Засада для оккупантов на Курщине: смотрите видео
Напомним, что на Курском направлении ВСУ за сутки 9 апреля отбили 19 вражеских атак.
Кроме этого, было за ВСУ и населенных пунктов, в частности 8 – с РСЗО.