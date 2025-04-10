Оккупанты хотели продвинуться на Курщине, но попали в засаду десантников ВСУ: эпическое видео

На Курщине продолжаются активные боевые действия. На одном из участков российские пехотинцы пытались продвинуться, но попали в засаду.

Ее организовали украинские десантники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Россияне наткнулись на мины

В четверг, 10 апреля, военные опубликовали видео ликвидации нескольких оккупантов.

Российская пехотная группа пыталась продвинуться вперед на Курщине.

Однако вместо прорыва – попала в тщательно подготовленную засаду. Результат – пораженный личный состав и отсутствие шансов на отступление,

– прокомментировали кадры военные.

На видео видно, как несколько российских захватчиков подорвались на минах.

Над этой операцией работали воины 82 ОДШБр.

Засада для оккупантов на Курщине: смотрите видео

Напомним, что на Курском направлении ВСУ за сутки 9 апреля отбили 19 вражеских атак.

Кроме этого, было за ВСУ и населенных пунктов, в частности 8 – с РСЗО.