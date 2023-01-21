Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне: в нем теперь сияет дыра

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население. Оккупанты еще раз обстреляли Херсон.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что российские боевики за минувшие сутки совершили 36 обстрелов территории Херсонской области. Об этом пишет 24 Канал.

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Российская армия терроризирует мирное население

Сам Херсон российские оккупанты обстреляли 11 раз. "Вели огонь по жилым кварталам города", – уточнил Янушевич. В результате повреждены дома горожан.

Также он отметил, что за прошедшие сутки 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Два человека взорвались на российской мине, в том числе 16-летний парень. Двое ранены из-за ударов российской армии, среди них парень 15 лет.

В местных телеграммах канал показали последствия попаданий. На фото и видео видно, что в одном из жилых домов образовалась дыра.



Последствия очередного обстрела России / Фото местных телеграмм-каналов



Вырва от очередного обстрела захватчиков / Фото местных телеграмм-каналов

Оккупанты постоянно обстреливают Херсон