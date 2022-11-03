Россияне попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Востоку, – Энергоатом

В результате очередных вражеских обстрелов были повреждены две последние высоковольтные линии связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания.

Повреждение двух последних высоковольтных линий связи Запорожской атомной электростанции с энергосистемой Украины является очередной попыткой захватчиков переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.

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Россияне пытаются переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме

Захватчики попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу после того, как повредили 2 ноября две последние линии связи станции с энергосистемой Украины.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов обесточена Запорожская атомная электростанция. 2 ноября российские захватчики повредили две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Включились все 20 дизель-генераторов.

Отмечают, что схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, оставили в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находившиеся в горячем состоянии, перевели в холодное состояние.

Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.

Ядерный шантаж со стороны России

Запорожская АЭС – самая большая атомная станция в Европе. 4 марта ее захватили российские военные.

Захватчики разместили на площадке станции военную технику и боеприпасы, а также регулярно обстреливают близлежащую территорию. Обстреливают россияне и саму станцию, разрушая ЛЭП, вызывая отключение энергоблоков и обвиняя в этом ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин 5 октября поручил передать в федеральную собственность Запорожскую АЭС. В Энергоатоме назвали это решение "никчемным", а также подчеркнули, что для ВСУ решение России о "присоединении" украинских территорий и ЗАЭС не имеет значения.

Недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что переговоры с Украиной и Россией относительно создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре имеют серьезный прогресс. Однако все же есть определенные сложности, поэтому прогнозировать дальнейшее их течение или говорить о принятых решениях еще рано.

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