Россияне попытаются возобновить наступление в направлении Славянска и Барвенково

Оккупационные войска понесли серьезные потери у Немаленькое, что на Харьковщине. Поэтому теперь россияне пытаются доукомплектовать свои силы.

Об этом вечером 16 апреля сообщили в Генштабе ВСУ. Там пояснили, что враг надеялся улучшить свое тактическое положение, но безуспешно.

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Где россияне хотят возобновить наступление

Чтобы создать ударную группировку, с территории России на Изюмский направление перебросили подразделения из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. Ее подразделения и раньше воевали против Украины.

После формирования резервов противник будет пытаться возобновить наступление в направлении на Барвенково и Славянск,

– предупредили в ВСУ.

Ранее в Генштабе предупреждали, что основные усилия противник сосредотачивает на том, чтобы установить контроль над Попасной, рубежным, Северодонецком и Славянском.

Каковы потери оккупантов по состоянию на 16 апреля: смотрите видео