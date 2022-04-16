Про це ввечері 16 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ. Там пояснили, що ворог сподівався покращити своє тактичне положення, але безуспішно.

Читайте також Росіяни готуються до наступу на Херсонщині та Миколаївщині: ЗСУ обіцяють відповідь

Де росіяни хочуть відновити наступ

Аби створити нове ударне угруповання, з території Росії на Ізюмський напрямок перекинули підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. Її підрозділи й раніше воювали проти України.

Після формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов'янськ,

– попередили у ЗСУ.

Раніше у Генштабі попереджали, що основні зусилля противник зосереджує на тому, аби встановити контроль над Попасною, Рубіжним, Сєвєродонецьком та Слов'янськом.

Якими є втрати окупантів станом на 16 квітня: дивіться відео