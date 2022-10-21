Россияне построили в Мариуполе огромный морг: зачем это оккупантам

Во временно оккупированном Мариуполе построили морг, который мог бы обслуживать всю Донецкую область. А рядом с ним показательно соорудили диагностический центр.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В то же время он отметил, что в городе большой дефицит электроэнергии.

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Что известно о новом морге в оккупированном Мариуполе

Андрющенко отметил, что российские захватчики выстроили в Мариуполе большой морг на 7 тысяч квадратных метров.

Такой морг. Я не знаю для кого. Для всей Донецкой области они там его строят? Или для всей российской армии на период контрнаступления?,

– сказал советник мэра Мариуполя.

По его словам, этот морг построен вместе с диагностическим центром, который оккупанты показательно построили на целых 69 койко-мест.

Но он не работает. То есть они раз включили все оборудование, которое туда понавезли, прошлись, поцокали, пропагандисты пофотографировали и выключили,

– рассказал Андрющенко.

Ведь, объяснил он, в Мариуполе не хватает мощности электричества, чтобы этот центр работал. Поэтому, вероятно, что подобная история будет с этим моргом.

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Зачем оккупантам этот морг

Андрющенко заметил, что россияне столкнулись с тем, что было очень много погибших после того, как они оккупировали город. Ведь умерли, по меньшей мере, 25 тысяч мариупольцев.

Кроме того, там было, по нашим данным, не менее 6,5 тысячи российских военных, которых они сами собрали по полям. И это говорится только о Мангушском и Никольском районах,

– отметил он.

Советник мэра Мариуполя напомнил, что ранее оккупанты обустраивали морг для российской армии в помещении рынка "Азовский", рядом с которым они соорудили знаменитый уже новый квартал.

Туда их свозили, затем в Россию вывозили. То есть, они думают, что постоянно там такое будет происходить. В принципе, мы разделяем их мнение,

– сказал Андрющенко.

Он выразил надежду, что, когда туда пойдет контрнаступление ВСУ, этот построенный морг действительно понадобится для российских захватчиков на всю мощь.

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