Россияне потеряли более 100 000 военных под Бахмутом, – Байден

Героическая оборона Бахмута вошла в историю. Джо Байден заявил, что Россия потеряла там более 100 тысяч военных. Очевидно, говорится об убитых и раненых.

Украинские герои наносят врагу колоссальные потери в Бахмуте. По состоянию на 21 мая ВСУ взяли город в полуокружение.

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Джо Байден во время пресс-конференции 21 мая прокомментировал потери российских оккупантов под Бахмутом. Президент США подчеркнул, что в целом страна-террористка потеряла более 100 тысяч оккупантов.

Россия потеряла под Бахмутом около 100 тысяч своих солдат,

– подчеркнул Байден.

Байден о потерях России под Бахмутом: смотрите видео

Что о потерях России говорят в Белом доме

Ранее колоссальные потери России под Бахмутом прокомментировали в Белом доме. Джон Кирби – координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США – раскрыл детали новых рассекреченных данных разведки. Они свидетельствуют, что только с декабря 2022 года Россия потеряла под Бахмутом 100 тысяч оккупантов. Речь идет о 80 тысячах раненых и 20 тысячах убитых. Львиная доля ликвидированных – вагнеровцы.

В общей сложности Россия во время полномасштабного вторжения потеряла уже 203 160 оккупантов.