На Курщине российские военные потеряли бронеавтомобиль "Сармат-3". Бронемашину в поселке Глушково уничтожил российский депутат Алексей Золотарев. Правда, в сюжете технику подали как украинскую.

Российский военный аналитик Ян Матвеев заметил, что в сюжете показали российскую бронемашину ВДВ "Сармат-3". Аналитики Defense Express рассказали о курьезе.

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На Курщине заметили уничтоженный "Сармат"

Вражеские пропагандистские каналы опубликовали фото бронеавтомобиля "Сармат-3", впервые подтвердив его использование российскими силами. Броневик используют спецподразделения и воздушно-десантные войска, а его потеря под Глушково стала показательным событием.

Что известно о "Сармате"

Бронеавтомобиль "Сармат-3" - это новейшая версия российской линейки военных автомобилей, разработана опытно-конструкторским бюро "Техника".

Работы над проектом начались в 2010-х годах, а завершились примерно в 2016-2017 годах. После доработки в 2018 году была представлена модель ЛСТС-1944 "Сармат-3".

Основные характеристики включают вес 3,5 тонны, максимальную скорость 150 километров в час, возможность перевозки 8 человек или 1500 килограммов груза. Вооружение может состоять из пулеметов и противотанковых ракет.

Обратите внимание! За последние 2 недели украинские морские пехотинцы и десантники создали в Курской области "дорогу смерти" для российских войск, уничтожив не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТРов и танков, пишет Forbes.