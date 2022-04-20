Россияне потерпели неудачу возле Рубежного и Новотошкивского – Генштаб
20 апреля 2022 , 19:06Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают попытки прорваться к административным границам Донецкой и Луганской областей. Но их усилия напрасны – 20 апреля оккупанты потерпели неудачу, пытаясь закрепиться в Рубежном и Новотошкивском.
Украинские защитники продолжают защищать Донбасс – оккупантам не удалось укрепить позиции в западной и северо-западной частях города Рубежное.
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Замысел россиян оказался безуспешным – несмотря на попытки оккупантов закрепиться в Рубежном, украинцы отбили атаку.
Также россияне пытались совершить штурм Новотошкивского, однако он также не имел успеха, сообщает Генштаб.
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