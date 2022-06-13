Россияне предлагают украинцам на оккупированных территориях работать за еду

Беспредел россиян и зверства на территориях Украины, которые они временно оккупировали, к сожалению, продолжаются. Украинцы там просто оказались в заложниках и не имеют свободного выбора.

Украинская разведка обнародовала новые данные о том, что там происходит. Есть информация, что наших людей унижают, заставляя работать в обмен на еду.

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Меньше гуманитарки и "волонтерство"

Российским оккупантам в Мариуполе не удалось набрать нужное количество людей на работу в коммунальные службы города. Предлагали зарплату в 10 тысяч российских рублей в месяц. Поэтому решили уменьшить количество так называемой "гуманитарной помощи", которая и так была не слишком большой. Хотя этим и удавалось хоть как-то обеспечивать выживание.

Теперь оккупационные власти придумали новый циничный план выхода из ситуации. Людям говорят идти в так называемые "волонтеры". Обещают, что они будут убирать завалы с улиц Мариуполя и хоронить тела погибших в братских могилах. Более того, вознаграждение за такую работу обещают в виде "доступа к пище".

А еще хотят якобы "навести порядок" в изуродованных населенных пунктах, и в Мариуполе тоже. Поэтому планируют использовать безвозмездный труд якобы "добровольцев".

Людям приказывают сдавать урожай в Крым

Безобразия россиян продолжаются не только в Мариуполе, но и на временно оккупированной Херсонщине.

По данным наших разведчиков, возле Новой Каховки и Берислава российские кафиры заставляют местных сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая.

Иногда закупочные цены составляют около 10% от розничных. Также людям запрещают вывозить урожай на территорию, контролируемую Украиной. Бывает, что предприниматели раздают клубнику и черешню людям бесплатно.

Сотрудники образования массово отказываются учить детей по российской программе. Но российские кафиры не слишком этим беспокоятся, поэтому находят абсурдные решения витуации. К примеру, во временно оккупированном Мелитополе берут на должности учителей людей без педагогического образования.

Заметили разведчики и то, что стало больше учителей, командированных из России и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

Что происходит в Мариуполе

О ситуации в городе рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андррющенко. Подробности и истории оттуда каждый раз ужасают все больше. В частности, в городе есть русские военные и кадыровцы. Все они ужасно относятся к горожанам. Если им удается выловить людей, то издеваются над ними. При этом все захватчики считают друг друга неадекватными.

Кроме того, в городе сложная гуманитарная ситуация, есть угроза всплеска холеры. Российские оккупационные власти вместе с бетоном выбрасывают на мусор тела погибших мариупольцев. Под каждым уничтоженным домом может быть от 50 до 100 тел. Со стороны оккупационных властей нет никакой реакции на угрозы, несмотря на то, что об эпидемии уже предупреждала и Великобритания.

Также российские захватчики продолжают свозить тела погибших в помещения местных супермаркетов. Это лишний раз доказывает, что мы имеем дело с существами без капли святого в душе. По словам Андрющенко, таким образом российские кафиры начали "убирать" тела погибших мариупольцев из отдельных мест – оттуда, где их удалось найти.

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