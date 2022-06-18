Россияне предприняли неудачную попытку штурма окрестностей Северодонецка, – Генштаб

В Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Кроме активных боевых действий противник не прекращает обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Об этом утром 18 июня сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. В ведомстве подчеркнули, что украинским защитникам удается оттеснить оккупантов.

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Ситуация на Северодонецком направлении

Противник продолжает огневое влияние по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. Так, за предыдущие сутки кафиры обстреляли:

Лисичанск,

Метелкино,

Устиновку,

Вороново.

В Генштабе рассказывают, что боевые действия за город Северодонецк продолжаются.

Чтобы улучшить тактическое положение, подразделения противника попытались вести штурмовые действия за пределами города. Однако снова безрезультатно.

Ситуация на Бахмутском направлении

Кроме позиций Вооруженных Сил Украины, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов:

Золотое,

Спорное,

Берестово,

Соледарь,

Клиновое,

Троицкое.

Недалеко от нескольких населенных пунктов, в частности Горного, Берестового и Кодемы, украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий кафиры отошли.

Битва за Северодонецк: главное

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив рассказал , что оккупанты пытаются окружить Северодонецк. По его словам, это один из важных населённых пунктов для общей стратегии российского войска.

Пока захватчики стягивают сюда дополнительную реактивную артиллерию для полного захвата города. В то же время ВСУ продолжает отражать вражеские атаки.

За предыдущие сутки в результате вражеских атак Лисичанска и Северодонецка погибли 6 мирных жителей .

Во время боев с оккупантами Вооруженные силы вытеснили вражеские подразделения из Золотого.

Британская разведка сообщает , что подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей находятся в подземных бункерах на химическом заводе "Азот" в промзоне города. Таким образом, оккупантам снова придется бросать значительные силы, чтобы сдерживать украинских защитников.

Капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузик рассказал , что ситуация в Северодонецке постоянно меняется, и бывают дни, когда украинские защитники контролируют 50-40% города.

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