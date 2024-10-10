Летчик-инструктор объяснил, почему россияне прекращают выпуск "самолетов пятого поколения" Су-57

Россияне прекратят производство "гордости" своей авиации – "истребителя пятого поколения" Су-57. Это произошло из-за действия санкций, ведь изготовление этих самолетов критически зависит от западных компонентов. Однако не только это стало причиной сворачивания этого авиационного проекта.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что от Су-57 отказались не только страны, которые ранее намеревались его приобрести. Даже армия России не будет его использовать.

К теме Остался только силуэт, а не Су-57: СМИ показали высококачественные снимки с "Ахтубинска"

Сосредоточатся на производстве Су-34 и Су-35

Российский самолет Су-57 не соответствует характеристикам "истребителя пятого поколения", как его рекламировали россияне. Это связано, прежде всего, с санкционным давлением.

Однако первой ввела санкции против россиян Япония примерно лет 10 назад. Тогда Россия хотела получить композиты (материал, позволяющий создавать, в частности, летательные аппараты по стелс-технологии, благодаря которой они становятся малозаметными) для внутреннего потребления.

Когда японская разведка осознала, что эти материалы будут использоваться для производства самолетов Су-57, то отказала в поставках. Поэтому Су-57 не получился "самолетом пятого поколения", в частности, по радиоотражению,

– заметил летчик-инструктор.

Кроме того, россиянам не удалось сделать двигатель, который бы отвечал требованиям "пятого поколения" летательных аппаратов.

Из-за того, что он не дотянул до тактико-технических данных новейших самолетов, от него отказались страны, которые заказывали и даже стояли в очереди, чтобы его купить,

– подчеркнул он.

Более того, от него будет отказываться и российская армия. Он очень дорогой, и на самом деле – хорошо покрашенный Су-35.

Думаю, на Су-57 российская оборонная промышленность будет ставить крест. Заграницей его никто не будет покупать, а для внутреннего использования он слишком дорогой и бестолковый,

– пояснил Роман Свитан.

Россияне сейчас, вероятно, сосредоточатся на производстве Су-34 и Су-35. Однако из-за санкций некоторые их тактико-технические данные будут ниже, поскольку Россия не может изготавливать элементную базу.

Напомним, что по данным издания The Telegraph, Россия прекратит производство Су-57, что свидетельствует о серьезной зависимости военной промышленности оккупантов от западных комплектующих.

Хотя россиянам удается благодаря серым схемам закупать необходимые комплектующие или использовать китайские заменители, все это требует дополнительного времени, усилий и средств. Поэтому, вероятно, производство Су-57 замедлилось, а его стоимость значительно увеличилась.