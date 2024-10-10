Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що від Су-57 відмовились не тільки країни, які раніше мали намір його придбати. Навіть армія Росії не буде його використовувати.

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Зосередяться на виробництві Су-34 та Су-35

Російський літак Су-57 не відповідає характеристикам "винищувача п'ятого покоління", як його рекламували росіяни. Це пов'язано насамперед зі санкційним тиском.

Проте першою запровадила санкції проти росіян Японія приблизно років 10 тому. Тоді Росія хотіла отримати композити (цей матеріал дозволяє створювати, зокрема, літальні апарати за стелс-технологією, завдяки якій вони стають малопомітними) для внутрішнього споживання.

Коли японська розвідка усвідомила, що ці матеріали будуть використовуватись для виробництва літаків Су-57, то відмовила у постачанні. Тому Су-57 не вийшов "літаком п'ятого покоління", зокрема, щодо радіовідбиттю,

– зауважив льотчик-інструктор.

Крім того, росіянам не вдалося зробити двигун, який би відповідав вимогам "п'ятого покоління" літальних апаратів.

Через те, що він не дотягнув до тактико-технічних даних новітніх літаків, від нього відмовились країни, які замовляли та навіть стояли в черзі, щоб його купити,

– наголосив він.

Ба більше, від нього буде відмовлятись і російська армія. Він дуже дорогий, і насправді – добре пофарбований Су-35.

Думаю, на Су-57 російська оборонна промисловість буде ставити хрест. Закордоном його ніхто не буде купувати, а для внутрішнього використання він занадто дорогий та недолугий,

– пояснив Роман Світан.

Росіяни, додав він, зараз, імовірно, зосередяться на виробництві Су-34 та Су-35. Однак через санкції деякі їхні тактико-технічні дані будуть нижчими, оскільки Росія не може виготовляти елементну базу.

Нагадаємо, що за даними видання The Telegraph, Росія припинить виробництво Су-57, що свідчить про серйозну залежність військової промисловості окупантів від західного комплектування.

Хоча росіянам вдається завдяки сірим схемам закуповувати необхідне комплектування або використовувати китайські замінники, все це потребує додаткового часу, зусиль та коштів. Тому, імовірно, виробництво Су-57 сповільнилось, а його вартість значно збільшилась.