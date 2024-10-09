На початку літа 2024 року Україна вперше уразила російський винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубінськ". За словами експертів, це судно не відповідає стандартам "п'ятого покоління" через брак нового двигуна та сучасних технологій.

Дивіться також Скидатимуть КАБи на українські міста: чим небезпечні нові російські БпЛА С-70 "Охотнік"

Чому у Росії стоїть виробництво Су-57

У Росії призупинилося виробництво винищувача-невидимки Су-57. За словами української аналітичної групи Frontelligence Insight, це свідчить про те, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці.

Санкції Заходу проти Росії придушили постачання цього критичного обладнання, внаслідок чого виробництво Су-57 опинилося під загрозою.

Великий, швидкий винищувач із здатністю обходити радари, одномісний, двомоторний Су-57 є відповіддю Росії на F-22 Raptor компанії Lockheed Martin. Він покликаний замінити старі МіГ-29, Су-27 і їх варіанти на озброєнні ВПС Росії.

Перший політ Су-57 відбувся у 2010 році, через 20 років після того, як перший у світі винищувач-невидимка п’ятого покоління "Раптор" здійснив перший політ. Протягом наступного десятиліття працівники конструкторського бюро імені Павла Сухого вручну побудували 10 тестових моделей. А в 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 мільйонів доларів за екземпляр.

Але там, де Lockheed випускає понад 150 F-35 п’ятого покоління на рік, компанія "Сухой" намагається виробити лише частку цієї кількості. Російська фірма поставила перші 10 серійних Су-57 ВПС у 2022 році та ще 11 у 2023 році. Поки що цього року Сухий, як повідомляється, передав лише кілька додаткових літаків.

Цілком можливо, що через 14 років після першого польоту Су-57 на озброєнні Росії залишилося трохи більше за 30 таких винищувачів, третина з них тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки. Це мізерна сила для авіації, яка розгортає близько тисячі винищувачів на передовій – і яка втратила сотню з них у боях над Україною з лютого 2022 року.

Вражаючим є те, що темпи поставок нових Су-57, здається, впали — значно — між 2023 і 2024 роками. Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів збільшуються з року в рік для даного багаторічного замовлення, оскільки працівники набувають досвіду.

Су-57 є винятком із цього правила. Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій Сполучені Штати та їхні союзники притупили модернізацію російських ВПС.

Вивчаючи російські документи, Frontelligence Insight виявила деякі з основних вузьких місць, зокрема аттенюатор під назвою WA36 і блоки живлення з позначеннями PLR7 60-12 і EA-PS 3150. Ці компоненти є частиною MPPU-50, німецького пристрою для калібрування. системи зв'язку на Су-57.

Раніше "Сухой" міг легально імпортувати MPPU-50 і запчастини для MPPU-50, тепер він повинен незаконно купувати їх у третіх сторін.

З огляду на те, що російське військове виробництво продовжувало збільшуватися у 2023 і 2024 роках, очевидно, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закуповують китайські замінники для підтримки виробництва,

– наголошують у Frontelligence Insight.

Втім, нелегальний імпорт потребує часу, зусиль і грошей, і через це сповільнив темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшив вартість літака.

Тим часом ВПС США вже визначають вимоги до нового винищувача-невидимки, який замінить 180 F-22. Цей новий винищувач наступного покоління Air Dominance може здійснити перший політ до того, як росіяни нарешті отримають 76-й і останній Су-57 із початкового виробничого замовлення.