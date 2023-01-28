Упрекают "мясом": почему оккупанты прибегают к устаревшим методам ведения войны

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. Динамику войны захватчики усиливают живой силой.

Подробности Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что россияне понесли невероятные потери. Враг теряет до 800 человек в сутки.

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Российские оккупанты планировали блицкриг. В то же время воины ВСУ разрушили все их планы. Полномасштабная война продолжается почти год. А показатели российских потерь – несовместимы с современным ведением действий, современными подходами.

Сверхсовременных средств ведения боя посредством техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава,

– заявил Череватый.

Украинские воины оперативно и эффективно уничтожают русских захватчиков.По состоянию на 28 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 125 510 российских оккупантов

. Только за сутки возле Угледара захватчики потеряли более 240 человек. Речь идет о погибших и пострадавших.